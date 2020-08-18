إلغاء مباراة منتخبنا الوطني والأردن الودية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ينتظر أن يتم إلغاء مباراة منتخبنا الوطني الأول ونظيره الأردني التي كانت مقررة يوم 4 سبتمبر المقبل، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغيير أجندة المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية لتقام في يناير 2021 بدلا من سبتمبر 2020.

وكان مقرراً أن تقام المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لاستكمال مشوارهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، قبل أن يصدر قرار الاتحاد الدولي "الفيفا"، باستثناء المنتخبات المنتمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لتفادي سفر اللاعبين بين الدول، بسبب استمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أغلب دول العالم بمختلف القارات.

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