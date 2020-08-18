خورفكان يكسب صفقة هزاع سالم ويشكر إدارة العميد

المصدر: خورفكان – محمد فضل

نجحت شركة خورفكان لكرة القدم في كسب توقيع صفقة اللاعب هزاع سالم (31 عاماً) قادماً من نادي النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد، ووجهت شركة خورفكان شكرها لنظيرتها في نادي النصر لحسن التعامل وسرعة الموافقة على إعارة هزاع سالم.

ويعتبر انضمام هزاع سالم صفقة ناجحة لنسور خورفكان، لما يتمتع به اللاعب من إمكانات كبيرة على مستوى الجهة اليمنى، وسيستفيد منه المدرب الاسباني راؤول كانيدا المدير الفني لخورفكان من خلال مباريات موسم دوري وكاس الخليج العربي .

الجدير بالذكر أن خورفكان تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المواطنين هذا الموسم منهم لاعبان من النصر، هما خالد جلال وعامر مبارك، إلى جانب عمر جمعة من الشارقة تقدم شركة خورفكان لكرة القدم بالشكر لمجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم على حسن التعامل والموافقة على إعارة هزاع سالم لخورفكان لموسم واحد، وعمر درويش من دبا الفجيرة، ووليد فلاح من العين.

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