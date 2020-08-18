بوصميم: امنحوا الثقة للمدرب الوطني

المصدر: كلباء - محمد فضل

دعا عيسى بوصميم آل علي مساعد مدرب اتحاد كلباء إلى ضرورة منح الثقة للمدرب الوطني وعدم تهميشه، مشدداً على أهمية الدور الكبير والملموس الذي يلعبه المدرب المواطن في الفريق، ومشيداً بخطوة عدد من أندية المحترفين بالتعاقد مع أكثر من مدرب ضمن الطاقم التدريبي للفريق الأول. وأشار بوصميم إلى وجود عدد من المدربين الذين طوروا قدراتهم ونالوا عدداً من الشهادات التدريبية، رافضاً في تصريح لـ«البيان الرياضي» تهميش دور المدرب الوطني والذي ينتظر فرصته من أجل إظهار مكنون إمكانياته وإبراز مقدراته وتقديم خبراته.

استفادة وخبرات

ووجه بوصميم الشكر لنادي اتحاد كلباء برئاسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي وقيادات شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء برئاسة علي حسين كانو وأعضاء مجلس الشركة لحرصهم على تواجد المدربين المواطنين ضمن فرق كرة القدم المختلفة، مشيراً إلى أن تواجده حالياً ضمن الطاقم التدريبي بقيادة المدرب العالمي خورخي داسيلفا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء ماهو إلا نتاج للاهتمام الكبير الذي توليه إدارة وشركة كرة القدم بالنادي للمواطنين، معرباً عن أمله في نجاحه مع المدرب داسيلفا والذي بالتأكيد سوف يستفيد من خبراته مستقبلاً، مجدداً شكره للشركة التي أتاحت له هذه الفرصة، ومعتبراً نفسه تلميذاً في مدرسة خورخي التدريبية.

العنبري القدوة

كما تطرق بوصميم إلى توجهات مجلس الشارقة الرياضي بأن يتواجد مدرب مواطن ضمن الطاقم الفني لدى أندية الإمارة مما يعني التوجه العام في المستقبل لإسناد المهمة للمدربين المواطنين، وضرب بوصميم المثل بالمدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني الحالي الذي تمكن من شق طريقه بقوة وتمكن من تحقيق أكثر من لقب لفريقه الشارقة.

أمنية

كما أعرب بوصميم عن أمله في أن يشرف زملاؤه المواطنون على التدريب في دوري الأولى، مشيراً إلى توجه أربعة أندية حالياً لإسناد قيادة الفريق الأول لمواطنين، متمنياً أن تحذو بقية الأندية حذو هذه الفرق.

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