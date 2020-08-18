انطلاق «أسبوع الإعلام الرياضي» في «التربية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلق أسبوع الإعلام الرياضي الذي يأتي ضمن مبادرة «كن محترفاً» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم عبر لقاء افتراضي، ضمن منظومة وزارة التربية والتعليم المهارية والأكاديمية لصيف هذا العام وذلك بهدف تمكين الطلبة من مجالات الإعلام الرياضي وصقل مهاراتهم في هذا المجال.

وشارك باللقاء كل من الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة ومحمد الجوكر المستشار الإعلامي بجريدة البيان ومحمد مطر غراب المحلل الرياضي بقناة دبي الرياضية وعدد من الطلبة المنخرطين في المبادرة.

وناقشت المبادرة أهمية الإعلام الرياضي ودوره في المجتمعات بشكل عام والمجتمع الرياضي بشكل خاص فضلاً عن الحديث عن صوغ المقال الرياضي وتضم المبادرة أيضاً جلسة الإعلام الإلكتروني التي تبحث في مقومات المراسل الصحفي وسيتم كذلك تقديم جلسة في التصوير والمونتاج وصناعة الأفلام.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي سعي وزارة التربية والتعليم إلى تمكين الطلبة من مختلف المجالات الإعلامية، مبينة

التمكين هدف محوري تعمل على تحقيقه وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر.

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