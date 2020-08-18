«المراحل السنية» في الشارقة تبدأ تدريباتها

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

استهلت فرق المراحل السنية تحت 14 و15 عاماً تدريباتها الإعدادية على الملاعب الفرعية رقم 4 و6 بنادي الشارقة في سمنان، بعد إجراء فحوصات «كوفيد 19» للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية حسب البروتوكول المعتمد من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وخاطب اللاعبين قبل بداية التدريبات د. محمد البديوي مسؤول الاتصال الطبي لجائحة «كورونا» رئيس الوحدة الطبية لأكاديمية كرة القدم، شارحاً بروتوكول التدريبات، ومقدماً النصائح للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وكيفية تنفيذ الإجراءات الاحترازية، بما يضمن سلامة الجميع، موضحاً كيفية تعامل اللاعبين والمدربين مع محيط ملعب التدريب والمرافق.

وحضر د. جمال صالح المدير الرياضي لنادي الشارقة انطلاقة التدريبات، والتي يشرف عليها للمرة الأولى من داخل الملعب الطاقم التدريبي المكلف من أكاديمية نادي أياكس أمستردام، بالعمل مع أكاديمية نادي الشارقة حسب الشراكة الموقعة بين الأكاديميتين، وكان الطاقم الهولندي قد أجرى ورش عمل مكثفة لكل الأطقم الفنية لفرق الأكاديمية، خلال الأسبوعين الماضيين.

ومن جانبه قاد المدرب الصربي نيمانيا تدريب فريق 14 عاماً، بينما قاد المدرب يونس شاكر ومساعده حسين غلوم تدريب فريق تحت 15 عام، بحضور جاسم عيون إداري فرق 13 و14 و15 عاماً، كما حضر التدريب الأول لطاقم أياكس نواف مبارك مدرب فريق 13 عاماً، وحميد جمعة ربيع مدرب 12 عاماً، ومحمد سعفان مدربي حراس المرمى.

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