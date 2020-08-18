الأبيض.. اختصار معسكر بلغراد

المصدر: دبي - العوضي النمر

يدرس اتحاد الكرة اختصار المعسكر التدريبي المقام حالياً للمنتخب الوطني الأول في بلغراد (صربيا)، لتعود البعثة إلى البلاد خلال الساعات المقبلة، بعد قرار الاتحاد الدولي بتأجيل التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لتقام في شهري مارس ويونيو المقبلين، حيث يرى اتحاد الكرة أن استمرار المنتخب في معسكره لن يكون له جدوى فنية على اللاعبين بعد قرار تأجيل التصفيات.

كما يدرس اتحاد الكرة تعديل موعد انطلاقة دوري الخليج العربي لتكون في أكتوبر المقبل، على أن تكون انطلاقة كأس الخليج العربي في موعدها مع بداية سبتمبر المقبل، لتوفير مزيد من الوقت لإعداد فرقنا بشكل جيد لاستكمال دوري أبطال آسيا، وكذلك يدرس اتحاد الكرة عدم إقامة بعض مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد حفاظاً على سلامة اللاعبين.

يذكر أن الأبيض كان من المقرر أن يلاقي نظيره الماليزي يوم 8 أكتوبر ومنتخب إندونيسيا يوم 13 أكتوبر، وتايلند يوم 12 نوفمبر وفيتنام يوم 17 من ذات الشهر في أرض الدولة، ولكنه في انتظار تحديد مواعيد جديدة من الاتحاد الدولي بعد قرار التأجيل، ووضع الجهاز الفني برنامجاً متكاملاً لمعسكر صربيا الذي كان من المقرر أن يستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري بحيث يتضمن أداء تدريبات صباحية ومسائية ومحاضرات نظرية وفيديو وكذلك خوض عدد من التجارب الودية مع أندية صربية.

وضمت بعثة منتخبنا الوطني خلال معسكر صربيا 28 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، خالد السناني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، يوسف جابر، خليفة الحمادي، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، عبدالله رمضان، أحمد برمان، فابيو دي ليما، بندر الإحبابي، علي صالح، خالد باوزير، خليل إبراهيم، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، أحمد خليل. وسبق معسكر صربيا معسكر داخلي مغلق في مدينة العين لمدة 12 يوماً ركز خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب بينتو على الجانب البدني بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة توقف النشاط الكروي بسبب جائحة «كورونا».

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