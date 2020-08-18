اتحاد الكرة يشرح بروتوكول المباريات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة الإشراف على تطبيق بروتوكول المباريات باتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة عمل لشرح البروتوكول للأندية قبل انطلاق الموسم الرياضي 2020 - 2021 أمس عبر الاتصال المرئي.

شارك في الورشة رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول ممثلة بالدكتور. مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة و د. سعيد آل ثاني، مبخوت الهاجري، محمد علي سرور (الأعضاء)، بالإضافة إلى أكثر من 150 شخصاً من ممثلي الأندية والأطقم الفنية والطبية والإدارية العاملة بالمنتخبات الوطنية.

تأتي هذه الورشة في إطار توضيح العمليات الخاصة بإدارة المباريات والضوابط والالتزامات الواجب توافرها من قبل الأندية لسريان عملية إقامة أي مباراة رسمية أو ودية في الدولة بشكل آمن وسلس.

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