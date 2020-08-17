الشارقة يؤجل دورته الودية يوماً واحداً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

قررت شركة الشارقة لكرة القدم تأجيل الدورة الودية يوماً واحداً، لتنطلق بعد غد وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته، وذلك مراعاة لصدور برتوكول اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين فيما يخص تنظيم المباريات في ظل جائحة كورونا، ويشارك في الدورة فرق الشارقة، واتحاد كلباء، وخورفكان، وعجمان.

وأنهت اللجنة المنظمة، برئاسة بدر أحمد، عضو مجلس ادارة شركة الشارقة لكرة القدم، كل الاستعدادات بتجهيز مرافق استاد خالد بن محمد بالحزانة الذي تقام عليه المباريات، بالمتطلبات اللازمة بحسب ما تضمنه البروتوكول المنظم للمباريات.

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