وزارة التربية تطلق مشروع «كن محترفاً»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تطلق وزارة التربية والتعليم مشروع (كن محترفاً)، حيث تسعى من خلاله إلى تهيئة الطلاب ليكونوا سفراء في مجالات مهنية رياضية متنوعة حسب القدرات والميول والتخصصات مثل الإعلام الرياضي والتدريب الرياضي والتحكيم، ويستهدف المشروع الطلاب والطالبات من الصف الثامن إلى 12 بجميع مدارس الدولة.

الأسبوع الأول يهدف إلى نشر ثقافة الإعلام الرياضي وأهميته للفرد والمجتمع واكتشاف المواهب والقدرات الكامنة لدى الطلاب والعمل على تنميتها وتطويرها وصقل هذه المهارات وبمشاركة نخبة من الإعلاميين، والذين سينقلون خبرات جيدة للمستفيدين من هذا المشروع.

وبدأ الأسبوع في يومه الأول (أمس)عن أهمية الإعلام الرياضي ودوره في المجتمعات بشكل عام والمجتمع الرياضي بشكل خاص، وسيكون اليوم الثاني ( اليوم الاثنين) عن التعليق الرياضي بمشاركة نخبة من أشهر المعلقين الإماراتيين، وفي اليوم الثالث ( غدا) سيكون اللقاء خاصاً بصياغة المقال الرياضي، تعقبه جلسة الإعلام الإلكتروني ثم مقومات المراسل الصحفي، وفي اليوم الرابع تأتي جلسة التصوير والمونتاج وصناعة الأفلام من خلال نخبة من المختصين في هذا المجال، واليوم الخامس سيكون خاصاً بتقديم البرامج الحوارية ومواصفات المقدم الناجح.

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