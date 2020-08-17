أبو النور.. بصمات مضيئة بين «الخشبات الثلاث»

المصدر: إعداد - علي الظاهري

ترك المصري الراحل أشرف أبو النور الحارس الأسبق لنادي النصر والزمالك المصري، بصمات مضيئة في دورينا والملاعب المصرية باعتباره كان من الأسماء الصعبة في حراسة الخشبات الثلاث، ويعد من أفضل الحراس الذين مروا على دورينا.

ودرب أبو النور حراس مرمى الإسماعيلي المصري من قبل، ولعب النجم الراحل أبو النور للنصر الذي تألق معه في الذود عن مرماه والمحافظة على نظافة شباكه في العديد من المواجهات ما ساهم في انتقاله إلى الحراسة والانضمام إلى المنتخب العسكري المصري.

أفضل الحراس

ودون الحارس الراحل أبو النور، اسمه في صفحات التاريخ بعد أن انضم إلى قائمة أفضل حراس مرمى الذين حافظوا على شباك مرماهم خالية من الأهداف على مستوى العالم وفق إحصائية «فيفا» عام 2009 وحافظ على مرماه من دون أهداف لنحو 1000 دقيقة عندما كان حارساً لعرين «العميد» في موسم 1978-1977، وحقق النصر لقبه الأول متفوقاً على العين الوصيف، ليكتب أبو النور اسمه بحروف من ذهب باعتباره أحد أكثر الحراس في دورينا الذين حافظوا على شباكهم نظيفة.

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