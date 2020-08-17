بحث استئناف دوري الصالات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعها الدوري برئاسة هشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة أمل حسن بو شلاخ عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وماجد الجلاف، ويعقوب العلي وحسن المراشدة أعضاء اللجنة، وحمدة الشامسي رئيس قسم القيد والتسجيل مقررة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد بنظام الاتصال المرئي عن بُعد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها استئناف موسم كرة قدم الصالات وآلية تسجيل اللاعبين وفترات التسجيل للموسم الكروي الجديد 2020 - 2021 بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من العقود الخاصة باللاعبين التي أبرمت مؤخراً.

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