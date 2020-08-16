ساند: نادم على الرحيل عن العين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحدث الأرجنتيني خوسيه غوستافو ساند، عن تجربته الاحترافية مع نادي العين قادماً من نادي لانوس عام 2009، والتي امتدت موسمين، مؤكداً أنها كانت تجربة رائعة للغاية، وتعلم منها الكثير، وتألق خلالها وتوج هدافاً للدوري برصيد 24 هدفاً في 20 مباراة.

وأضاف أنه كان من الرائع اللعب مع البرازيلي إيمرسون، والتشيلي فالديفيا في فريق واحد، وأنه ندم على مغادرة العين، ووصف عمر عبد الرحمن «عموري» باللاعب المميز، وقال: «وكان شاباً هادئاً، ولياقته البدنية كانت قليلة خلال الفترة التي لعبت فيها مع العين».

مباراة في الذاكرة

وعن أبرز مبارياته مع العين، قال لموقع «آس آرابيا»: «لعبت العديد من المباريات أمام الوحدة، ووسط حضور جماهيري مكثف، لكني أتذكر مباراة لعبتها على ملعبهم ونجحنا في الانتصار بها، وتمكنت من تسجيل هدفي الأول أمامهم».

وعن نجاح العين في الانتصار على ريفربليت في كأس العالم للأندية 2018، قال: «كنت أتمنى أن أكون موجوداً هناك خلال هذه الفترة، وأنا أحب مثل هذه اللحظات بكل تأكيد».

ولم يستطع ساند اختيار هدفه المفضل مع العين، وقال: «كل الأهداف التي سجلتها مع العين عالقة في ذاكرتي، ومهمة بالنسبة لي، وأحببت حقاً فترتي مع الفريق».

مفهوم خاطئ

وحول عدم وجود العديد من اللاعبين الخليجيين في أوروبا، قال: «هذا حقيقي، وأنا لا أرى العديد من اللاعبين، لأنهم يرون أن اللاعبين في الخليج هواة، وهم لا يعرفون أنهم يمتلكون الكثير من الجودة».

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