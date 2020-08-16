إيسيلا: لاعبو بني ياس يمتلكون القدرة والإرادة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قدمت شركة بني ياس لكرة القدم أمس الروماني دانييل إيسيلا، المدير الفني للفريق الأول، عن بُعد وذلك عبر فيديوهات مرسلة من جانب وسائل الإعلام وقام المدرب بالرد عليها.

بداية، قال إيسيلا: إنه يعرف الدوري الإماراتي ونادي بني ياس على وجه الخصوص، من خلال زياراته السابقة للإمارات، وقد أقام معسكراً لفريق الحزم السعودي عندما كان مدربه الموسم الماضي، وخاض مباراة ودية مع فريق بني ياس، ومشيراً إلى أن الدوري الإماراتي جيد والمستويات متقاربة، وقد شاهد مهارات عالية للاعبين، مضيفاً أن لاعبي بني ياس يمتلكون القدرة والإرادة من أجل النجاح.

وأضاف: بني ياس لديه طموحات كبيرة وهو نادٍ يمتلك إمكانيات كبيرة ومتميزة، خصوصاً على صعيد الأكاديمية، وفي الماضي كان الفريق يرفد المنتخب الوطني الأول باللاعبين، وبإمكانه حالياً صقل مهارات وخبرات اللاعبين الشباب وتأهيلهم للمنتخب الوطني مجدداً.

وذكر أن منافسة فريقه في الدوري للموسم الجديد، أو تحقيق مركز متقدم، حق مشروع ولتحقيق هذا الحق يتوجب العمل بجد، وحينها تتحقق النتائج.

وأوضح أن تداعيات أزمة كورونا والتي جمدت النشاط الرياضي قرابة 4 أشهر، ليس من السهل التخلص من آثارها، حيث تركت عبئاً ذهنياً على اللاعبين.

لا وعود

ولم يقدم إيسيلا وعوداً بالنسبة للجماهير، وقال لا أفضل تقديم الوعود، لكني سأعد بأنني وفريقي سنقدم أقصى جهد.

واكد أن كل اللاعبين بالنسبة له مهمين سواء مواطنين أو أجانب، وأن المباراة يخوضها 11 لاعباً، لكن فعلياً يتطلب وجود قائمة طويلة من 30 لاعباً، ومشيراً إلى أن إدارة النادي بذلت جهداً في استقطاب لاعبين أجانب متميزين، لكنهم في حقيقة الأمر يحتاجون إلى جهد كبير للانسجام.

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