احتفالاً بسلامة حمدان بن راشد .. 4000 وجبة من نادي حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلن نادي حتا عن توزيع 4000 وجبة غذائية على العمال بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسيتم توزيع الوجبات على 4 آلاف عامل في حتا والمناطق المجاورة الأخرى وأبرزها مصفوت والمزيرع والحويلات والمنيعي، كما سيتم فتح باب المشاركة أمام جميع الشعراء الراغبين في إلقاء قصائد شعرية بهذه المناسبة، وذلك في الساعة السادسة مساء غد في مقر النادي.

سعادة

وأعرب علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة الكرة، عن سعادته الكبيرة بنجاح العملية الجراحية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الأب الروحي لنادي حتا، وقال إن إطلاق هذه المبادرة يعكس الفرحة الكبيرة لأسرة نادي حتا ولجميع أبناء المنطقة بعد أن تكللت رحلة سموه العلاجية بالنجاح، داعياً المولى عز وجل أن يمد سموه بالصحة ويلبسه ثوب العافية.

من جانبه، هنأ علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا، بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الأب الروحي لنادي حتا، وقال إن الدعوة مفتوحة للجميع سواء من الشعراء الراغبين في مشاركة مشاعرهم الصادقة عبر القصائد بهذه المناسبة أو وسائل الإعلام المختلفة والصحف المحلية، راجياً المولى القدير دوام الصحة والعافية على سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأن يحفظ جميع قادتنا وشيوخنا وشعب الإمارات من كل مكروه.

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