إشادة بمخرجات اجتماع «عمومية المحترفين»

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد مسؤولو الأندية بمخرجات اجتماع الجمعية العمومية العادي لرابطة المحترفين الإماراتية الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، مؤكدين أن الاجتماع خرج بالعديد من المكاسب والرؤى التي من شأنها أن تخدم مستقبل كرة القدم الإماراتية.

وقال ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الفجيرة لكرة القدم إن الجمعية العمومية خرجت بالكثير من المكاسب منها تقريب وجهات النظر حول التعديل على لوائح النظام الأساسي لخدمة مستقبل كرة الإمارات، وأشاد علي حسين اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم بآلية توزيع عوائد الرابطة على الأندية، فيما أثنى صالح إسماعيل عضو شركة نادي بني ياس لكرة القدم مشرف الفريق الأول على مجريات الاجتماع، وأعرب سالم الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم عن ارتياحه للأجواء التي سادت الحوار خلال الجمعية العمومية.

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