الوصل الخطأ ممنوع

المصدر: دبي - علي شدهان

رفع الوصل شعار «الخطأ ممنوع» أمام جميع لاعبي فريقه الأول لكرة القدم قبل الدخول في معمعة الموسم الجديد، بهدف تجنب مخالفة أي من قوانين التحكيم في كرة القدم، معززاً تطبيق شعاره عملياً باشراك فهود زعبيل، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، والقائمين على شؤون الفريق الأصفر في المحاضرة التي نظمتها لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتنسيق مع رابطة المحترفين، حول التعديلات والمستجدات في قوانين اللعبة، وأدارها بنجاح «عن بُعد» الحكم الدولي، المحاضر سلطان ساحوه.

واستهدفت الخطوة الاطلاع، ومن ثم التقيد التام بمستجدات وتعديلات قوانين التحكيم قبل انطلاق الموسم الجديد، والسعي إلى الإلمام التام بتلك المستجدات والتعديلات، وتجنب وقوع اللاعبين في دائرة الخطأ خلال المباريات الرسمية لمختلف البطولات، وعدم تحميل النادي أعباء أفعال بالإمكان عدم تحملها في حال الالتزام التام بقوانين التحكيم النافذة.

أبرز التعديلات

وكشف أحمد البلوشي مدير الإعلام في نادي الوصل النقاب عن أهم ما جاء في المحاضرة بقوله: نظمت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، محاضرة في غاية الأهمية عن آخر مستجدات قوانين التحكيم في كرة القدم، وأبرز التعديلات التي طرأت على تلك القوانين، والتي سيتم تطبيقها عملياً في الموسم الجديد.

وقدم البلوشي الشكر باسم نادي الوصل إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين، ولجنة الحكام، والحكم الدولي المحاضر سلطان ساحوه على تنظيم مثل هذه المحاضرة الهادفة، مشيراً إلى أن المحاضرة تندرج ضمن متطلبات تراخيص الأندية، ما أكسبها أهمية كبيرة.

وأشار إلى أن المحاضرة شهدت تجاوباً كبيراً وتفاعلاً عالياً من قبل لاعبي الفهود، والمعنيين عن شؤون الفريق الأصفر، بهدف استيعاب كل التعديلات والتقيد بها خلال المباريات، وتجنب أي عقوبة للاعب من قبل حكم المباراة، منوهاً إلى مشاركة أكثر من 30 لاعباً وصلاوياً في المحاضرة، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري، والعديد من المعنيين في النادي.

وشدد البلوشي على أن اطلاع اللاعبين على مستجدات وتعديلات قوانين التحكيم في كرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد، يمثل ضرورة ملحة، وخطوة مميزة من جانب اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين، ولجنة الحكام، متوقعاً أن يكون مستوى ارتكاب الأخطاء من قبل اللاعبين في الموسم الجديد، أقل نظراً لتعرف الجميع على تلك التعديلات والمستجدات. وتمنى أحمد البلوشي «لو» أن شرح تلك التعديلات والمستجدات في قوانين كرة القدم، يشمل جماهير الأندية عموماً، مشدداً على أن الجماهير عنصر مهم جداً في منظومة كرة القدم، ومن المفيد أن تطلع تلك الجماهير على التعديلات الجديدة حتى لا يقع أي مشجع في دائرة ارتكاب الخطأ.

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