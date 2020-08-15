الحمرية يقدم لاعبيه الجُدد ويكشف عن قمصانه

المصدر: الحمرية – البيان الرياضي

قدم مجلس إدارة نادي الحمرية 7 من لاعبي الفريق الأول الذين تعاقد معهم خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي للإعلام، وراعت إدارة النادي أسلوب الحداثة في تقديم اللاعبين السبعة، وذلك باتباع الطريقة الأوروبية في تقديم اللاعبين بأن يتم ذكر اسم اللاعب متوجهاً للمنصة الرئيسة لاستلام قميص النادي ممهوراً باسمه ورقمه .

كما كشف النادي عن قمصان الفريق الأول للموسم الجديد ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي بحضور جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه محمد الشامسي. وأبرز اللاعبين الذين ضمهم النادي هم مانع سعيد وعلي درويش ومحمود حسن ووليد أحمد وماهر جاسم إلى جانب المحترف البرازيلي رفائيل والثنائي المقيم الزيمبابوي تيفادزوا والفلسطيني سليم بركة. كما شهد المؤتمر الصحافي تكريم خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة كورونا ممثلاً في الدكتور طارق أبو الخير أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي ، وشهد المؤتمر الصحافي ماجد المهيري مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وعلا طلعت المدير التنفيذي .

مدح

بدوره امتدح جمعة الشامسي التعاقدات الجديدة، والتي تمت حسب رؤية مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق، وقال: نتطلع بالتأكيد بعد ضم هؤلاء اللاعبين إلى بناء فريق قوي يحقق حلم جماهير النادي بالصعود لدوري المحترفين، واصفاً المنافسات بأنها ستكون صعبة للغاية، وقال الشامسي: إن الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري سيستفيد من الأخطاء التي أضرت بالفريق خلال الموسمين الماضيين، كاشفاً أنها ليست أخطاء إدارية أو تقصير من اللاعبين والجهاز الفني بل هي تحدث عادة في كرة القدم، ومنها التفريط بنقاط سهلة أمام فرق غير منافسة، وهو ما أرهق الفريق في المراحل المتقدمة.

واستطرد في حديثه: كان الفريق بحاجة إلى دعمه بلاعبين خبرة .

وأضاف إن التحركات مع الأجنبي الثاني قطعت شوطاً كبيراً، وننتظر انتهاء منافسات الدوري السعودي لكي ينضم إلينا اللاعب المعني، والذي رفض ذكر اسمه، لكنه أشار إلى أنه «سوبر» وسيفيد الفريق كثيراً.

ترحيب

رحب محمد الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية بجميع اللاعبين، وخص الجُدد الذين تم تقديمهم، متمنياً لهم مواصلة مسيرتهم الرياضية المعروفة عنهم بكونهم لاعبين مميزين، ومؤكداً أن مجلس الإدارة ماضٍ في توفير جميع إمكاناته من أجل تحقيق التطلعات.

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