الحمرية يقدم لاعبيه الجُدد على الطريقة الأوروبية

المصدر: الحمرية – البيان الرياضي

قدم مجلس إدارة نادي الحمرية 7 من لاعبي الفريق الأول الذين تعاقد معهم خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي للإعلام، وراعت إدارة النادي أسلوب الحداثة في تقديم اللاعبين السبعة، وذلك باتباع الطريقة الأوروبية في تقديم اللاعبين بأن يتم ذكر اسم اللاعب متوجهاً للمنصة الرئيسة لاستلام قميص النادي ممهوراً باسمه ورقمه وسط عاصفة من التصفيق.

كما كشف النادي عن قمصان الفريق الأول التي سيخوض بها الموسم الكروي الجديد، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي بحضور جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه محمد الشامسي.

وأبرز اللاعبين الذين ضمهم النادي هم مانع سعيد وعلي درويش ومحمود حسن ووليد أحمد وماهر جاسم إلى جانب المحترف البرازيلي رفائيل والثنائي المقيم الزيمبابوي تيفادزوا والفلسطيني سليم بركة.

كما شهد المؤتمر الصحافي تكريم خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة كورونا ممثلاً في الدكتور طارق أبو الخير أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي لدوره البارز مع بقية زملائه من الأطباء والعاملين بالنادي في مكافحة فيروس كورونا، وشهد المؤتمر الصحافي ماجد المهيري مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وعلا طلعت المدير التنفيذي ومحمود درويش.

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