عزيز غاييف ثاني أغلى لاعب في «أبطال آسيا»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح الأوزبكي عزيز غاييف (22 سنة)، مهاجم شباب الأهلي، ثاني أغلى لاعب آسيوي مشارك في البطولة الكبرى للأندية بالقارة الصفراء دوري أبطال آسيا وذلك وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، بعد المهاجم الكوري الشمالي هان كوانغ سونغ (21 سنة)، وقبل لاعب الوسط الكوري الجنوبي وون دي جاي (22 سنة)، بعدما قدر الموقع القيمة التسويقية للاعب شباب الأهلي بمليون يورو، بينما قدرت قيمة هان سونغ بمليونين و70 ألف يورو، و دي جاي بـ 850 ألف يورو.

صدارة

وسبق أن أشار موقع «ترانسفير ماركت»، إلى أن غاييف هو المتصدر لترتيب أعلى لاعبي أوزبكستان قيمة سوقية، قبل مواطنيه أوستون أورونوف، بقيمة سوقية مليون و50 ألف يورو، وجاسوربيك جالوليدينوف، بقيمة سوقية 700 ألف يورو، وكان ذلك قبل انتقاله للعب في صفوف شباب الأهلي.

وكان شباب الأهلي، قد تعاقد مع غاييف في يناير الماضي، قادماً من نادي ناساف الأوزبكي، ليتم قيده كلاعب آسيوي بديلاً للبرازيلي لوفانور، في قائمة «فرسان دبي» المشاركة في دوري أبطال آسيا، وشارك بالفعل مع الفريق في البطولة الآسيوية.

منافسة

ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا بدون نقاط، بعد خسارته من باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي، بنتيجة واحدة 1-2، وتضم المجموعة أيضاً، فريق شاهر خودرو الإيراني، ومن المقرر أن تستكمل مباريات دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، بنظام التجمع خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

ولا يمتلك غاييف مسيرة دولية كبيرة، إذ لم يلعب سوى 4 مباريات فقط مع منتخب أوزبكستان الأول، وأول مباراة دولية له، كانت مع أوزبكستان في 14 نوفمبر 2017، وللمصادفة كانت أمام منتخبنا الوطني «الأبيض»، بينما لعب 92 مباراة مع ناساف وسجل 7 أهداف، وبلغت دقائق مشاركته في مسيرته مع ناساف وشباب الأهلي 7809 دقائق.

تحضير

الجدير بالذكر، أن غاييف يشارك حالياً في تدريبات شباب الأهلي استعداداً للموسم الجديد، بعد وصوله إلى دبي في الأيام الأولى من بدء تدريبات الفريق، وخضع لكافة الفحوصات الطبية اللازمة قبل السماح له بالمشاركة في المران، ولم يحدد «فرسان دبي» حتى الآن إذا ما كان سيتم قيد غاييف في قائمة الفريق بدوري الخليج العربي بالموسم المقبل، أم يتم الإبقاء عليه في القائمة الآسيوية فقط، مع احتياج النادي إلى لاعبين أجنبيين آخرين إلى جانب الإسباني بيدرو كوندي، والبرازيلي ليوناردو.

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