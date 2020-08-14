خوليو سيزار يزور اتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

زار الحارس الدولي البرازيلي السابق خوليو سيزار مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، حيث كان في استقباله إبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالقادر حسن، وعبدالله حسن من الإدارة الفنية.

واطلع سيزار على خطة عمل الإدارة الفنية لتطوير الكوادر التدريبية الفنية العاملة بالمنتخبات الوطنية، وآلية تأهيل المدربين للحصول على الشهادات والرخص التدريبية إلى جانب تطوير قطاع البراعم والناشئين.

كما قام سيزار بجولة تفقدية لمنشآت وملاعب اتحاد كرة القدم. وفي ختام الزيارة قدم النمر درع اتحاد الكرة للبرازيلي سيزار الذي أعرب عن سعادته بهذه الزيارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز