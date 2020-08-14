جمعة: الوحدة يعوض النجوم بصفقات قوية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تعتبر صفقة مانع محمد لاعب شباب الأهلي سابقاً، هي الأولى للوحدة على صعيد المواطنين، بعد إعلان النادي ضمه رسمياً لمدة عام واحد قابل للتجديد، في الوقت الذي يزخر فيه «العنابي» بوجوه شابة، وحرصه على تصعيد المواهب من أكاديمية النادي، وقد غادر الوحدة 10 لاعبين أبرزهم حمدان الكمالي، وسبستيان تيغالي المنتقل مؤخراً إلى النصر، وقد حرصت شركة كرة القدم على استيفاء عقد الأجانب الأربعة، بضم السلوفيني تيم ماتافز، والمولدوفي هنريكي لوفانور، كما أبقت الشركة على مبوكو، ولي ميونج.

وعلّق عبد السلام جمعة مشرف الفريق الأول على الصفقات الجديدة التي أبرمتها شركة كرة القدم قائلاً إن توجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان «رئيس النادي» تدفع الإدارة إلى بذل أقصى جهد، بإبرام صفقات قوية لتعويض رحيل النجوم، مشيراً إلى أن مغادرة اللاعبين أو التعاقد معهم هو أمر طبيعي في كرة القدم، ولذلك تعمل اللجنة الفنية والإدارة على ضم لاعبين بنفس القيمة الفنية وتزيد عن اللاعبين الذين خرجوا من النادي.

ووصف عبدالسلام جمعة مانع محمد بأنه يمتلك خبرات وقدرات تؤهله إلى تقديم الإضافة المرجوة للفريق، كما تمنى له وزملاءه موسماً قوياً يحقق تطلعات وطموحات الإدارة والجماهير.

في السياق نفسه عبر مانع محمد عن سعادته بالانضمام إلى «العنابي» ومؤكداً أن سعادته يجب أن يرافقها الجهد والعمل، لخدمة النادي وتطلعاته، ومشيراً إلى أن الوحدة واحد من الأندية الكبرى في الدولة، وتاريخه وعراقته يفرضان المزيد من المسؤولية عليه شخصياً وعلى زملائه.

تدريبات

ويواصل «العنابي» معسكره الإعدادي الداخلي على استاد آل نهيان وأكاديمية النادي بالشامخة، للأسبوع الثاني على التوالي، ويقيم اللاعبون في فندق «ميلينيوم الوحدة»، ويهدف المعسكر إلى رفع معدلات اللياقة البدنية، وترميم ما خلفته أزمة كورونا، بتوقف النشاط الكروي لمدة قرابة 4 أشهر، مما أدى إلى ضعف اللياقة البدنية لفرق دورينا، كما يعمل الجهاز الفني على خلق التوازن والانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، ووضعه في المستوى نفسه من خلال جمع اللاعبين في معسكر الإعداد الداخلي بفندق ميلينيوم الوحدة، بهدف التركيز، وإبعاد اللاعبين عن الأمور الحياتية في حال التدرب والانتقال للمنزل بصفة يومية.

ويركز الفريق في الفترة الحالية على تحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد انتظارا لعودة لاعبي الفريق المتواجدين في معسكر المنتخب حتى تكتمل الصورة بالتدريبات التكتيكية الشاملة.

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