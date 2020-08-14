«المحترفين» تناقش توزيع العوائد على الأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناقشت الجمعية العمومية لرابطة المحترفين في اجتماعها، أمس، بند اعتماد آلية توزيعات عوائد الرابطة على الأندية الأعضاء لموسمي 2020-2019 و2021-2020، حيث تم اعتماد مقترح آلية توزيعات موسم 2020-2019 والمقدم من الأندية بأن يتم التوزيع حسب النسب المعتمدة عن الفترة، التي تسبق قرار عدم استكمال مسابقتي الدوري ودوري تحت 21 عاماً (الجولة 19)، ثم توزيع الباقي بالتساوي على جميع الأندية، والإبقاء على الآلية المعتمدة لتوزيعات مسابقاتي كأس سوبر الخليج العربي وكأس الخليج العربي، نظراً لاستكمال المسابقتين.

مقترحات

وفي السياق نفسه، عرضت رابطة المحترفين مقترحين لآلية توزيعات الأندية لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٠ بنظام جديد، بهدف تطوير المسابقات، من خلال دعم الأندية وتحفيزها لزيادة الحضور الجماهيري ولتحقيق نتائج إيجابية في المشاركات الآسيوية.

تضمن المقترح الأول جائزة ثابتة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري، الجوائز التحفيزية وتشمل: الحضور الجماهيري، المشاركة الآسيوية بالإضافة إلى توزيع النسب حسب التالي: 35% بالتساوي على جميع الأندية، و65% حسب الترتيب في بطولات المحترفين باستثناء بطولة كأس سوبر الخليج العربي، التي تعتبر جائزتها ثابتة وهي مليون درهم للبطل و500.000 للوصيف.

أما المقترح الثاني فتضمن الجوائز التحفيزية وتشمل: الحضور الجماهيري والمشاركة الآسيوية، بالإضافة إلى توزيع النسب حسب التالي: 35% بالتساوي على جميع الأندية، و65% حسب الترتيب في بطولات المحترفين باستثناء بطولة كأس سوبر الخليج العربي، التي تعتبر جائزتها ثابتة.

استطلاع

وفي هذا الصدد، ستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بإعادة إرسال مقترحي آلية التوزيعات للأندية مرة أخرى، حيث ستكون لدى الأندية مهلة أسبوع، لمواصلة دراسة المقترحين والرد باختيار أحدهما. وأقيم اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول لسنة 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وحضره أعضاء مجلس الإدارة، وممثلو الأندية المحترفة الـ14.

وقال رئيس الرابطة في كلمته الافتتاحية: «نحن الآن أمام تحدٍ جديد، انطلاق الموسم الجديد، شغف المباريات، المتعة والإثارة في المستطيل الأخضر وأهازيج المدرجات، لكن علينا أن نواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان توفير الصحة والسلامة لجميع المنتسبين للمنظومة الاحترافية».

واطلعت اللجنة على تقرير نشاط الرابطة والخطة الاستراتيجية، تلاه التصديق على البيانات المالية والميزانية للموسم الماضي، حيث تم اعتماد عرض الحساب الختامي في سبتمبر من كل عام، وذلك في اجتماع المديرين التنفيذيين.

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