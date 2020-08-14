راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد المالديفي

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بمكتبه، صباح أمس، بسام عادل جميل، رئيس الاتحاد المالديفي.

وبحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الاتحادين ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بكرة القدم في ظل جائحة «كوفيد 19» والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي قام بها الاتحادان حفاظاً على سلامة منتسبي اللعبة.

وأشاد رئيس الاتحاد المالديفي بجهود الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد ومجلس إدارته، مؤكداً أن المؤتمرات العالمية، التي نظمها الاتحاد الإماراتي خلال الفترة الماضية كانت ناجحة ومفيدة، خصوصاً أنها استقطبت نخبة من مسؤولي كرة القدم في العالم، حيث خرجت تلك المؤتمرات بنتائج واضحة ومهمة سيكون لها بالغ الأثر على إعادة الروح لكرة القدم ولمسابقاتها.

حضر اللقاء سالم عبدالله الشامسي عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

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