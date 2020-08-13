تأجيل تصفيات المونديال يفرض تعديل روزنامة الموسم الكروي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تشهد روزنامة الموسم المقبل 2021-2020، والمقرر انطلاقه يوم 3 سبتمبر المقبل، تعديلات على المسابقات المحلية، فرضها قرار الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي لكرة القدم، بتأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في أكتوبر ونوفمبر 2020.

وينتظر اتحاد الكرة الإماراتي ورابطة المحترفين، صدور جدول مواعيد مباريات التصفيات القارية الجديد خلال الأيام المقبلة، للاجتماع وإجراء التعديلات المطلوبة على المسابقات المحلية، وبرنامج تحضيرات منتخبنا الوطني الأول، والذي يقيم حالياً معسكراً خارجياً يمتد حتى 23 أغسطس الجاري في صربيا.

ووفق برنامج المنتخب المعد سابقاً، والذي تضمن تجمعاً أول في العين من 22 إلى 27 يوليو الماضي، وبمشاركة 28 لاعباً تحت قيادة المدرب الكولومبي الجديد خورخي لويس بينتو، ثم معسكر صربيا الحالي بمشاركة 28 لاعباً أيضاً، على أن يكون هناك تجمع ثالث من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل بالدولة، ويخوض خلاله «الأبيض» مباراة ودية مع نظيره الأردني، مع بحث اتحاد الكرة عن مباراة ودية ثانية، ولا ينتظر إجراء أي تعديلات على المعسكر الثالث، إلا إذا اعتذر المنتخب الأردني عن خوض المباراة الودية.

ويتوقع أن تشهد التعديلات الفترة التالية، مع تأجيل المباريات التي كان مقرراً أن يخوضها «الأبيض» خلال المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية، والتي يحتل فيها منتخبنا المركز الرابع برصيد 6 نقاط فقط، إذ كان مقرراً أن يستضيف «الأبيض» نظيره الماليزي يوم 8 أكتوبر المقبل، على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 من الشهر نفسه، فيما يلتقي منتخبي تايلند وفيتنام يومي 12 و17 نوفمبر المقبل.

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