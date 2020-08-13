النصر ينظم ورشة في «التحكيم وقوانين الكرة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظم نادي النصر ورشة عمل بعنوان «مسائل التحكيم والمستجدات الخاصة بقوانين كرة القدم» أُقيمت صباح أمس، عبر وسائل الاتصال المرئي عن بُعد، حضرها المدير التنفيذي لشركة الكرة ولاعبو الفريق الأول والجهازان الفني والإداري.

من جهة أخرى يواصل الفريق الأول تحضيراته للموسم الجديد، حيث يجري «العميد» تدريباته اليومية في معسكره الداخلي الذي يقام بأحد الفنادق القريبة من النادي، ويؤدي الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث يُقام التدريب الصباحي على الملاعب المغطاة بمركز دبي التجاري العالمي ويُقام التدريب المسائي بالملعب الفرعي بالنادي.

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