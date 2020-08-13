الحزامي يدشن موقع الحمرية على الإنترنت

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

دشن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الموقع الإلكتروني الجديد بنادي الحمرية.

واطلع على تجهيزات الموسم الرياضي 2020 /2021، جاء ذلك خلال الاجتماع مع إدارة النادي بحضور جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة وعمار علي المهيري أمين السر العام وأعضاء المجلس إلى جانب سعيد علي العاجل الخبير الرياضي في المجلس.

وتحدث الحزامي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وحثهم على التركيز وبذل الجهود التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة والوصول للطموحات التي يخطط لها النادي للموسم وحصد ثمار التخطيط الإداري الكبير.

وقال: جاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات لأندية الإمارة الباسمة للاطلاع على التجهيزات عقب العودة للعمل إثر توقف الأنشطة بسبب جائحة كورونا وبحث ترتيبات الموسم الرياضي الجديد والاطمئنان على النواحي العامة وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تناسب الدعم.

وأضاف: وقفنا على تجهيزات النادي للموسم في مختلف الألعاب والأنشطة والإطلاع على استعداداتهم منها رغبة الفريق الأول لكرة القدم في تقديم مستويات مشرفة والمنافسة لتحقيق النتائج المتقدمة التي ترتقي إلى ما يطمح له مجلس إدارة النادي في كل الألعاب ورغبة كل الفرق في تقديم موسم مميز يعود بالإشادة على النادي بشكل خاص والإمارة بشكل عام.

وبدوره، تقدم جمعة عبيد الشامسي بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي على هذه الزيارة.

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