علي الخوار: دوري الموسم المقبل نصراوي

المصدر: دبي - علي الظاهري

أشاد الشاعر علي الخوار بتحضيرات فريق النصر والاستعدادات الحالية للموسم الكروي الجديد، ورشح «العميد» للفوز بلقب النسخة المقبلة لدوري الخليج العربي عطفاً على التعاقدات الجديدة إلى جانب استراتيجية «العميد» في الفترة الأخيرة مشيراً إلى أن النصر يحتاج إلى أن يقف الحظ بصفه لتحقيق طموحاته في الموسم الجديد.

وأضاف الخوار في لقاء مع الزميل الإعلامي محمد مبارك عبر شبكة «سبورت فور أول» الرقمية، إن علاقته بكرة القدم بدأت قبل نحو 40 عاماً وتحديداً من الفريج وخاض تجربة قصيرة مع نادي عجمان ثم انضم مع مجموعة من الأصدقاء إلى نادي الشعب في المراحل السنية وشهدت تلك الفترة تواجد الأسطورة عدنان الطلياني والنجم غانم بلال.

النادي المفضل

وأوضح «شاعر الوطن» أن ناديه المفضل هو العين بلا منازع على مستوى أنديتنا المحلية يليه نادي عجمان وبدأت علاقته مع «الزعيم» في عام 1980 ووصف العلاقة في بدايتها بأنها كانت عبارة عن «حب من طرف واحد» وفي فترة لتتوطد العلاقة مع «قلعة البنفسج» عبر كتابة قصائد غنائية والمشاركة في المناسبات الاحتفالية مما قاده إلى أن يكون ضمن عضوية مجلس الشرف في نادي العين مشيراً إلى أنه في المقابل يحرص على دعم ومساندة أي ناد إماراتي يمثل الوطن في المحافل الخارجية.

وأعرب الخوار عن اعتزازه بكتابة قصائد في حب منتخبنا الوطني من بينها القصيدة المغناة «منصور يا الأبيض» بمشاركة الشاعر حسان العبيدلي والتي كان يستخدمها مدرب الأبيض سابقاً الراحل ميتسو لتحفيز اللاعبين، حيث تزامن إطلاق الأغنية مع فترة التتويج بأول لقب خليجي لمنتخبنا في «خليجي 18».

وعن غياب الأعمال الثقافية رغم ارتباط مسمى الأندية بالثقافة، طالب الخوار الأندية بتعزيز الجانب الثقافي رغم وجود اجتهادات من بعض الأندية، مشيراً إلى أن احتراف الكرة أثر سلباً على الألعاب الجماعية والفردية الأخرى في الأندية.

المدرب المواطن

وطالب الخوار بإعطاء المدرب الوطني مزيداً من الثقة حيث تحمل كرة الإمارات العديد من المدربين الناجحين مشيداً بتناول المحللين الفنيين في البرامج الرياضية والإدلاء بآراء هدفها الارتقاء بكرة الإمارات.

وذكر الخوار أن خلفان مبارك لاعب منتخبنا والجزيرة يعتبر من المواهب التي تنبأ بها مبكراً وحرص على دعمه، لافتاً إلى إن عمر عبدالرحمن هو أفضل لاعب مواطن بالنسبة له رغم أن قائمة النجوم تضم العديد من الأسماء في منتخبنا الوطني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز