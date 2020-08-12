«صالات» مليحة يبدأ تحضيرات الموسم

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

تدريبات لا تهدأ وإعداد بدني متواصل لفريق كرة الصالات لنادي مليحة الرياضي بقيادة البرازيلي رامون دييغو في إطار رؤية النادي لبداية قوية من التحضيرات للموسم الرياضي 2020 /‏‏2021.

وباشر رامون حصصه التدريبية التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري لتأهيل اللاعبين وتحقيق الانسجام بينهم بجانب مواصلة المرحلة الأولى الخاصة بالتكوين والإعداد البدني نظراً لتأثيرها القوي على أجهزة الجسم المختلفة وأعصاب اللاعبين وقوة تحملهم استعداداً لانطلاقة دوري كرة الصالات.

وأكد عبدالله راشد محمد القايدي عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية بأن رامون دييغو يمتلك رؤية واستراتيجية فنية لكرة قدم الصالات بالنادي نظراً لتمتعه بخبرة عالية في هذا المجال ووضعه لخطط متكاملة للفريق.

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