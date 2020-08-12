الذيد يعاود تدريباته بقيادة العجماني

المصدر: (الذيد - البيان الرياضي)

استأنفت إدارة نادي الذيد الرياضي مساء أول من أمس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم وذلك بقيادة المدرب المواطن محمد العجماني باستاد نادي الحمرية بعد الراحة التي نالها اللاعبون وانتهاء مرحلة التعاقدات مع كافة اللاعبين والجهازين الإداري والفني.

ويأتي التدريب في استاد ملعب نادي الحمرية في إطار التعاون بين الناديين وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة التي تجريها حاليا دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة في استاد نادي الذيد وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وكان الفريق الأول قد تجمع خلال الأيام السابقة بعد أن أنهى كافة الفحوص الطبية لمباشرة التمارين علاوة على إجراء فحوصات كوفيد 19 لضمان السلامة والجاهزية الكاملة للتدريبات والاستعداد للموسم الرياضي بروح عالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز