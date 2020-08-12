أوروبي وبرازيلي في طريقهما إلى حتا

المصدر: (دبي-علي الظاهري)

علم «البيان الرياضي» أن لاعباً أوروبياً وآخر برازيلياً في طريقهما إلى الانضمام لصفوف الفريق الأول للكرة في نادي حتا وتسعى شركة الكرة إلى حسم الصفقتين في الساعات المقبلة حيث ستكونان أولى صفقات «الإعصار» على مستوى المحترفين الأجانب في حال تكللت المفاوضات بالنجاح. ويجيد المحترف الأوروبي اللعب في مركز الوسط ويحمل مشاركة سابقة في دوري أبطال آسيا، بينما يعتبر البرازيلي لاعباً مهاجماً.

من جهة أخرى يواصل الفريق الأول تحضيراته على ملعبه في النادي ضمن المرحلة الثالثة من الإعداد الداخلي ومن المقرر أن ينقل الفريق تدريباته إلى دبي في الأسبوع المقبل.

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