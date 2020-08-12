مانع محمد يقترب من الوحدة

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

علم «البيان الرياضي» أن شركة الوحدة لكرة القدم اتفقت مبدئياً مع مانع محمد ظهير شباب الأهلي، تمهيداً لضمه إلى صفوف «العنابي» بعقد انتقال حر، ومن المنتظر توقيع الطرفين على العقد والإعلان رسمياً لاحقاً، وكان اللاعب قد أعلن فسخ عقده مع «فرسان دبي» يوليو الماضي. وانتهى الوحدة من التعاقد مع الأجانب الأربعة بضم البرازيلي هنريكي لوفانور، والسلوفيني تيم ماتافز، ووجود المحترفين الأجنبيين، الكوري لي ميونغ والكونغولي الأصل موبوكو. في السياق نفسه دخل «العنابي» في الأسبوع الثاني لمعسكره الإعدادي الداخلي، والذي يجرى على استاد آل نهيان، استعداداً للموسم الجديد.

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