اتحاد الكرة يطلق مخيماً افتراضياً للصغار

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلقت لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير في اتحاد الكرة أمس مبادرة المخيم الصيفي الافتراضي للصغار من أعمار 12 إلى 15 سنة، والتي تهدف إلى شغل وقت الفراغ لهذه الفئة العمرية وذلك على مدى 5 أيام من 16 إلى 20 أغسطس. وقال إبراهيم سلمان الحمادي رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير باتحاد كرة، إن المبادرة تهدف إلى التواصل مع هذه الفئة العمرية لحضهم على ملء وقت فراغهم ببرامج تنموية مفيدة . وأبدى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة سعادته بهذه المبادرة وعبر عن ثقته بأن هذا المخيم الصيفي سيحقق أهدافه .

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