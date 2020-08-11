لمسة وفاء من النصر إلى اللبناني هرموش

المصدر: دبي - علي الظاهري

من نادي النصر إلى بيروت السلام.. وعلى أنغام «ألو بيروت» للفنانة الراحلة صباح، بعث «العميد» رسالة مغلفة بالوفاء إلى لاعبه السابق شبل هرموش عبر اتصال هاتفي أجراه المركز الإعلامي في نادي النصر لهرموش الذي لعب في صفوف «العميد» في موسم 1975-1976 وذلك للاطمئنان على صحته بعد الانفجار الكبير الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام، لتعكس المبادرة لمسة الوفاء والموقف النبيل تجاه لاعب العميد الأسبق. وأعرب هرموش عن سعادته الكبيرة بالاتصال الذي تلقاه من دبي، وتحديداً من نادي النصر الذي يشعر بالفخر والاعتزاز بارتداء قميص «العميد» في فترة من الفترات، مثمناً هذه المبادرة الرائعة من النادي العريق الذي يحمل مكانة كبيرة وغالية في قلبه بعد تجربة متميزة عاشها في أحضان النادي قبل سنوات طويلة.

أضرار مادية

وطمأن اللاعب اللبناني الجميع بأنه وجميع أفراد أسرته بخير، حيث كان في المنطقة الجبلية التي يقطن فيها لحظة وقوع الحادثة، إلا أن آثار الانفجار طالت بعض الممتلكات الشخصية بهم في العاصمة بيروت وتسببت في أضرار مادية من دون وقوع أي إصابات، مشيراً إلى أن ابنتيه تقيمان في دبي مع زوجيهما، إلى جانب ابنه الذي يعمل فيها.

ذكريات جميلة

وقال: لا غنى لنا عن دبي، لدينا ذكريات جميلة ستظل راسخة في الأذهان وأبرزها التجربة الكروية مع «العميد» مدة عامين في موسمي 1975-1976 و1976- 1977 تعد من أجمل الفترات. ثم عدت إلى لبنان بعد أن أصبحت المشاركة في الدوري الإماراتي حكراً على المواطنين في تلك الفترة. وتمنى هرموش عودة النصر إلى مكانه الطبيعي، وقال: «أتمنى عودة النصر كما كان مخيفاً ومرعباً للأندية الأخرى في تلك الفترة التي شاركت معه حيث كنا نلعب على الملاعب الطينية قبل الانتقال إلى الملاعب العشبية وأشكر نادي النصر على هذه اللفتة النبيلة» ويعد شبل من الأسماء التي وجدت في تشكيلة «العميد» في مباراته ضد أرسنال الإنجليزي في عام 1976.

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