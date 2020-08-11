«تنفيذية الصالات» تقرر إكمال الدوري

المصدر: ( دبي - البيان الرياضي)

قررت اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات في اجتماعها، أمس، برئاسة العميد عبد الملك جاني، استكمال الجولات الثلاث المتبقية من دوري الموسم الماضي اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق الموسم المقبل في 28 من الشهر ذاته بمنافسات كأس الاتحاد، ومن ثم بطولة كأس الإمارات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك بطولة الدوري العام التي ستبدأ في 17 نوفمبر المقبل. وأكد عبد الملك جاني أن الاجتماع ناقش إجراءات استئناف النشاط، وأجندة الموسم المقبل، وأن القرارات استهدفت دفع عجلة استئناف النشاط في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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