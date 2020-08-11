أبو الشوارب يحفز فرق أكاديمية النصر

المصدر: (دبي- علي الظاهري )

تفقد عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، تدريبات فرق أكاديمية الكرة مساء أول من أمس، وطالب الناشئين ببذل المزيد من الجهد خلال التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وأن يبذلوا أقصى ما لديهم من أجل تحقيق حلمهم باللعب للفريق الأول. ورافق أبو الشوارب خلال الزيارة عادل شاكري، عضو مجلس إدارة الشركة والمشرف العام للأكاديمية، وعلي المطوع، عضو مجلس إدارة الشركة، وسعيد المري، عضو مجلس إدارة الشركة، وسعيد العامري، المدير التنفيذي للشركة، وصلاح جلال، مدير الفريق الأول لكرة القدم. وكانت الأكاديمية قد فتحت أبوابها من جديد أمام تدريبات فرق تحت 14، 15، 17، 18 سنة أخيراً، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل تعقيم الحافلات وغرف الملابس وأدوات التدريب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز