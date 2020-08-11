10 أندية تسابق الزمن لاستكمال الأجانب

المصدر: إعداد - علي الظاهري

تسابق 10 أندية من المحترفين الزمن لاستكمال الرباعي الأجنبي بعد بدء العد التنازلي على انطلاق دوري الخليج العربي الذي تدشنه الجولة الأولى بعد أقل من شهر، فيما نجحت أربعة أندية في حسم ملف المحترفين الأجانب بعد تدعيم صفوفها بأسماء جديدة إلى جانب تجديد عقود بعض اللاعبين الأجانب الذين تألقوا في الموسم الماضي.

ونجح الوصل في حسم ملف المحترفين مبكراً، حيث تضم قائمة «أجانب الإمبراطور» في الموسم الجديد، الثلاثي البرازيلي، ويلتون سواريز ورونالدو منديز والوافد الجديد سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس اوروز، إضافة إلى اللاعبين المسجلين بفئة «المقيم»، الثنائي البرازيلي، ماتيوس دا سيلفا وناتان فيليبي.

تعاقد

وأغلق العين ملف اللاعبين الأجانب بعد التعاقد مع الدولي الأنغولي ويلسون ادواردو وتجديد التعاقد مع الكازخستاني إسلام مدة 3 مواسم إلى جانب الياباني تسوكاسا شيوتاني، الذي تم التجديد له حتى 2021 مع استمرار المهاجم التوغولي لابا كودجو مع الفريق.

واستكمل نادي الوحدة حلقة الرباعي الأجنبي بعد التعاقد مع البرازيلي لوفانور قادماً من شباب الأهلي وتضم قائمة «أصحاب السعادة» الوافدين الجديدين السلوفيني تيم ماتافز والكونغولي بولو مبوكو إضافة إلى الكوري الجنوبي لي موينغ.

وحرص فريق خورفكان أحد أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية، على بدء التحضيرات مبكراً للموسم الجديد، حيث يضم الفريق الثلاثي البرازيلي وهم برونو ودودو ولولبيز إضافة إلى الكولمبي اورلاندو.

3 أجانب

ومن أبرز الأندية التي تسعى للتعاقد مع الأجنبي الرابع، نادي النصر الذي يتطلع إلى حسم ملف المحترفين الأجانب بعد الاقتراب من الأجنبي الرابع الذي يجيد اللعب في مركز صانع ألعاب أو في الوسط عموماً وتضم قائمة «العميد» 3 محترفين أجانب وهم البرتغالي توزي والهولندي براندلي كواس وريان مينديز من جمهورية الرأس الأخضر إضافة إلى اللاعبين المقيمين وهما الثنائي البرازيلي جابرييل فالينتيني وغلوبير دوس سانتوس.

واقترب نادي الشارقة من حسم ملف المحترفين حيث يضم الثنائي البرازيلي كايو لوكاس وإيغور كورنادو إضافة إلى الأوزبكي أوتابك شوكوروف، ومن المتوقع الكشف عن التعاقد مع المحترف الأجنبي الرابع في الأيام القليلة المقبلة.

صفقات

ويضم فريق الظفرة 3 محترفين أجانب وهم عصام العدوة من المغرب والأردني ياسين البخيت أحد أكثر اللاعبين تنقلاً بين أندية دورينا إضافة إلى الهولندي ميخائيل روشوفيل، فيما غادر البرازيلي جواو بيدرو إلى فريق بني ياس بنظام الإعارة ليضم بذلك «السماوي» 3 محترفين وهم الصربي ساشا ايفكوفيتش وصانع الألعاب الأرجنتيني الفاريز سواريز.

ويوجد في صفوف عجمان 3 لاعبين وهم البرتغالي دييجو أمادو الذي تم التعاقد معه أخيراً كمحترف ثالث مع الفريق إلى جانب الغاني وليام أوسو والبرازيلي فاندر فييرا الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع «البرتقالي» بعد تأخر عودته إلى الدولة.

لاعبان أجنبيان

ويسابق شباب الأهلي الزمن لسد الشاغرين في قائمة المحترفين الأجانب بعد استمرار البرازيلي ليوناردو والإسباني بيدرو كوندي. ولا يختلف المشهد كثيراً في نادي الجزيرة الذي يضم لاعبين أجنبيين فقط في قائمة المحترفين وهما الجنوب أفريقي ثولاني سيريو، والمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش.

وتواصل شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء، العمل من أجل استكمال الرباعي الأجنبي، ويضم الفريق التوغولي بينيل ملابا وإلى جانبه زميله البرازيلي واندرسون أولفييرا.

ترقب

لم يتعاقد فريق حتا مع لاعبين أجانب حتى الآن، ولكن الأنباء تشير إلى وجود صفقات في الطريق من المتوقع الكشف عنها في الساعات المقبلة مع صانع ألعاب أوروبي ومهاجم برازيلي. ويعد لي بونيفاسيا لاعب منتخب كرواساو، أول المحترفين الأجانب في قائمة الفجيرة والقادم من نادي الفيصلي السعودي، فيما تسابق شركة الفجيرة لكرة القدم الزمن لإتمام ملف المحترفين الأجانب بعد مغادرة الثلاثي البرازيلي جيفرسون وغابرييل وجوناثان .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز