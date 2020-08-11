بينتو في قمة السعادة مع «الأبيض»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

نشر الكولومبي خورخي لويس بينتو، مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، سلسلة من الفيديوهات على حسابه الشخصي في «تويتر» يظهر فيها المرافق الرائعة التي يتدرب فيها «الأبيض»، وهو الأمر الذي تعود المدرب على فعله كل عام. وأشار موقع «كولومبيا فوتبول»، إلى أن بينتو يستمتع بتجربته الجديدة كمدرب لمنتخب الإمارات، ولذلك يبدو نشيطاً للغاية على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وهو يشارك الصور واللحظات من فترة ما قبل الموسم. وأوضح الموقع أن المدرب الكولومبي في أحدث إصداراته، شارك في عرض التسهيلات الرائعة للمقر الرياضي للمنتخب الصربي، والذي يستضيف التحضيرات الحالية للمنتخب الإماراتي.

وأظهر بينتو، خلال استعراضه لمقر المعسكر الخارجي الحالي، الكثير من الصور والفيديوهات عن الصالة الرياضية، ومكان تعافي اللاعبين المصابين، وأماكن التدريب، ومنطقة الساونا والجاكوزي. وأكد الموقع أن من أسرار سعادة المدرب الكولومبي بمهمته الجديدة، دخوله التحدي لتكرار إنجازه بالوصول إلى نهائيات كأس العالم، بعدما سبق وحقق الإنجاز نفسه مع منتخب كوستاريكا في مونديال 2014 بالبرازيل، ووصل معه إلى ربع النهائي.

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