عجمان يتعاقد مع البرازيلي غوستافو فاجينين

المصدر: عجمان-البيان

تعاقد نادي عجمان مع اللاعب البرازيلي غوستافو فاجينين لمدة موسم واحد منتقلاً من الدوري الروماني في أول تجربة احترافية للاعب في دوري الخليج العربي، وتم ضم اللاعب في مكان مواطنه فاندر فييرا الذي تم صرف النظر عن تجديد التعاقد معه.

وسوف يكتمل ملف المحترفين الاجانب في نادي عجمان بعد حسم أمر اللاعب الغامبي بوبكر تراولي المعار من نادي الشباب السعودي، ففي حال تجديد الاعارة يكون النادي قد حسم ملف الاجانب الاربعة.

وبدأ اللاعب غوستافو تدريباته مع عجمان اعتباراً من مساء الاثنين.

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