راشد بن حميد يُطالب قضاة الملاعب ببذل المزيد من الجهد

المصدر: وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن مجلس إدارة الاتحاد يقف بقوة إلى جانب قضاة الملاعب، وأنه سيوفر لهم كل أسباب التفوق لكي يؤدوا أدوارهم بأفضل الصور محلياً وخارجيا، معبراً عن سعادته بالنجاحات التي حققها الحكم الإماراتي خلال العقود الماضية، ومشيداً بحرص أسرة التحكيم على تحقيق التطور المنشود بصورة مستمرة.

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي قضاة الملاعب ببذل أقصى الجهود خلال معسكرهم الخارجي في صربيا من أجل الاستعداد للموسم الكروي الجديد، وكذلك التهيئة لإدارة المباريات القارية، مؤكداً أن الحكم الإماراتي يحظى بسمعة طيبة في المحافل الخارجية بعد تميزه في إدارة المباريات الدولية، كما أشاد بعمل لجنة الحكام وبرامجها وحرصها على توفير سبل النجاح من خلال استقدام رموز عالمية في عالم التحكيم لتنوير الحكم المحلي وتهيئته بدنيا وذهنيا للفترة المقبلة.

وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي التوفيق لبعثة الحكام في صربيا، مجدداً ثقته بمؤهلات الحكم الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات، ودعا إلى مزيد من التكاتف والتعاون في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الحكم الإماراتي بات سفيراً للدولة في المحافل الخارجية.

وغادرت بعثة حكام كرة القدم صباح اليوم "الإثنين" إلى العاصمة الصربية بلجراد لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 25 من الشهر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2020-2021 الذي سينطلق في شهر سبتمبر المقبل.

وضمت البعثة التي يترأسها علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام .. عدداً من المدربين والمحاضرين المحليين المعتمدين و64 حكماً من حكام الفريق الأول الذين سيديرون مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، ومسابقة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى بالإضافة إلى الحكام الدوليين الذين سيديرون عددا من المباريات الدولية خارجياً.

وأعدت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم برنامجاً خاصاً لقضاة الملاعب في معسكر صربيا يشمل تدريبات بدنية ومحاضرات نظرية وعملية مختلفة وورش عمل فنية تتناول كل ما يتعلق بمنظومة التحكيم ، وآخر التعديلات التي طرأت على مواد قانون اللعبة، إلى جانب إدارة عدد من المباريات الودية للأندية والفرق التي تقيم معسكراتها في صربيا.

وحرصت لجنة الحكام على التنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وتوجيه الدعوة لنخبة من المحاضرين الدوليين لحضور المعسكر للاستفادة من خبراتهم دعماً لمسيرة التحكيم الإماراتي.

من جهته توجه علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام بالشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد على حرصه ومتابعته الحثيثة لبرامج وأنشطة الحكام، وتوجيهه بتوفير وتسهيل كافة الإمكانيات للجنة من أجل تنفيذ برامجها ومبادراتها المختلفة لتطوير التحكيم والارتقاء به كونه عنصراً أساسياً في نجاح منظومة كرة القدم بالدولة.

وقال إن معسكر صربيا يأتي استكمالاً للبرنامج الذي وضعته اللجنة منذ توقف النشاط الرياضي نتيجة جائحة كورونا والذي شهد أداء تدريبات لياقة بدنية بشكل أسبوعي باستخدام التقنيات الحديثة إلى جانب إقامة عدد من الدورات والورش والندوات التحكيمية عبر نظام الاتصال المرئي.

وأكد أن لجنة الحكام وبالتنسيق مع الأمانة العامة ولجنة الطب الرياضي أنهت كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها ، حيث أجرى جميع أعضاء البعثة أمس الفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم بجانب توفير كل أدوات التعقيم والتطبيق التام للبروتوكول الصحي المعتمد .

وأضاف أن الحكام وبعد إنتهائهم من معسكر صربيا سيخضعون لدورة متقدمة عن تقنية الفيديو /VAR/ خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس الجاري، يقدمها ديفيد إليراي المدير الفني لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، فيما سيتم خلال الفترة المقبلة إقامة تجمعات داخلية لحكام المجموعة الثانية والحكام الواعدين ، وأخرى لحكام المراحل السنية والمستجدين وعقد ورشة عمل لمقيمي الحكام قبل بداية الموسم .

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