ضرار بالهول: نضع القواعد الرئيسية لـ«التحكيم الرياضي»

المصدر: أبوظبي- وام

أكد ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن مرحلة التأسيس الأولى حالياً تعد من أهم مراحل العمل بالنسبة للمركز، حيث تشهد وضع القواعد الرئيسية، واعتماد الاستراتيجيات وخطط العمل، والنظام الأساسي بالتنسيق مع كل الجهات المختصة بالدولة.

وأضاف أن العمل قائم على قدم وساق في خطوط متوازية على أكثر من محور، للانتهاء من الهيكل التنظيمي، والخطة الاستراتيجية واستكمال مراحل التأسيس، من أجل الانطلاق في المهمة الرئيسية، التي تأسس المركز من أجلها، وهي الفض في المنازعات بين الهيئات الرياضية، وتوفيق الأوضاع بينها وبين بعضها البعض، وبينها وبين الأفراد من المنتمين للعمل الرياضي سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو حكاماً أو إداريين مواطنين أو أجانب.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، في أول تصريحات صحفية له بعد انتخابه بالإجماع من المجلس: «نشكر القيادة الرشيدة على إصدار قانون تأسيس المركز رقم (16) لعام 2016، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام بالشأن الرياضي، وتوفير البيئة المثالية لتحقيق التطور المأمول، كما نشكر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر في 14 يونيو الماضي، وأشكر كذلك مجلس الإدارة برئاسة علي بوجسيم، وكل الأعضاء على ثقتهم الكبيرة، وأؤكد أنني سأبذل قصارى جهدي مع كل الزملاء والجهات المعنية، التي على صلة بنا من أجل الانتهاء من مرحلة التأسيس بأعلى درجة من الكفاءة وأسرع وقت، لوضع الأساس المتين لعمل مؤسسي، يقدم النموذج والقدوة في المنطقة بأسرها، وكذلك على مستوى آسيا والعالم، خصوصاً أننا ونحن نعمل ندرس تجارب من سبقونا في هذا المجال في مختلف الدول، والمنظمات الدولية، ونضيف عليها ما يستثمر آخر المستجدات من التكنولوجيا ، بما يسهم في رفع جودة العمل، وتوفير الخدمات بأعلى درجة من الكفاءة».

لمسات أخيرة

وعن المرحلة التي وصل إليها العمل في اعتماد النظام الأساسي للمركز يقول ضرار بالهول الفلاسي: «نحن الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي، حيث ناقشناه بهدوء وتركيز في جلسات عدة، وراجعنا مواده العديدة، ثم أرسلناه حالياً إلى عدد من خبراء القانون لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل رفعه إلى وزارة العدل للاعتماد، وبالتالي فنحن حالياً في مراحل متقدمة من الاعتماد، وفي هذا المقام أتوجه بالشكر إلى كل المسؤولين في مجلس إدارة المركز على جهودهم ، في الوقت نفسه الذي تم فيه تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة المركز لوضع الخطة الاستراتيجية، واعتماد الهيكل التنظيمي».

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