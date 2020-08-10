7.900.000 تفاعل مع دورينا على مواقع التواصل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت رابطة المحترفين الاجتماع الدوري الأول للمديرين التنفيذيين لموسم 2021-2020 أمس بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد». ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وحضره المديرون التنفيذيون للأندية المحترفة.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير عن المبادرات التسويقية التي نظمت في الموسم الماضي 2019-2020، تضمن إحصائيات عما حققته الحملة الترويجية لدورينا سواء عبر الإعلام المرئي، المسموع، المطبوع أو الرقمي، حيث تم الوصول خلال الحملة إلى 2.6 مليون شخص من مختلف الأعمار والجنسيات وبتفاعل بلغ 7.9 ملايين.

بالإضافة إلى تقرير عن المشاركة في المبادرات المجتمعية، الفعاليات الترويجية في المراكز التجارية والمدارس، ومنطقة المشجعين في الاستادات، ثم الدوري الإلكتروني الذي نظم كذلك في مختلف مناطق الدولة وشهد مشاركة واسعة من المتابعين. تلاه مقترح التوجه التسويقي للموسم الجديد 2021-2020، تضمن مبادرات تهدف للترويج للمباريات وتحفيز الحضور الجماهيري من خلال تقديم تجربة يوم المباراة على مستوى مميز، العمل على مبادرات جذابة لاستقطاب الجماهير، تحفيز الجماهير لاقتناء تذاكر المباريات إلكترونياً.

رسالة شكر

افتتح الحوسني الاجتماع بكلمة ترحيبية قدم خلالها الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة على دعمهم واهتمامهم الدائم ووجه رسالة ثناء وعرفان لخط دفاعنا الأول في مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19). كما أثنى الحوسني على جهود الأندية المستمرة في الالتزام وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، وأشاد بحرص الأندية على المساهمة المستمرة في تطوير كرة القدم الإماراتية، داعياً ممثلي الأندية إلى التكاتف ومواصلة التنسيق والتعاون والعمل الدؤوب لإنجاح الموسم الجديد 2021-2020.

الجمعية العمومية

كما استعرض الاجتماع استعدادات الرابطة لاجتماع الجمعية العمومية العادي رقم 1 لسنة 2020 المقرر إقامته في 13 أغسطس الجاري والذي سيتم خلاله اعتماد التعديلات السنوية على النظام الأساسي للرابطة، الاطلاع على تقارير نشاط الرابطة والخطة الاستراتيجية. ومن المقرر كذلك التصديق على البيانات المالية والميزانية للموسم الرياضي 2020-2019، بالإضافة إلى اعتماد آلية توزيعات عوائد الرابطة على أعضاء الجمعية العمومية للموسمين 2020-2019 و 2021-2020.

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