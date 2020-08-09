الشارقة يضم الكعبي وسالم صالح

ضم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشارقة اثنان من اللاعبين الجدد هنا الظهير الأيسر عبد العزيز الكعبي (21 عاماً) قادماً من نادي شباب الأهلي بعقد يمتد لـ 3 مواسم، والمهاجم سالم صالح (29 عام) في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لموسم واحد.

‏ووعد اللاعبان ببذل قصارى جهدهما مع زملائهم اللاعبين للحفاظ على ما وصل إليه الفريق خلال الفترة السابقة والذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل لمواصلة حصد المزيد من البطولات ورسم الفرحة على وجوه الجماهير الشرقاوية التي كانت محل إعجاب الجميع خلال المواسم السابقة.

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