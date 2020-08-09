اتحاد الكرة يناقش بروتوكول عودة المباريات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعه السابع برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة كافة الأعضاء وذلك عبر نظام الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع اطمأن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد على بعثة منتخبنا الوطني الموجودة في صربيا حيث المعسكر الخارجي استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات وكأس آسيا 2023، وكذلك على آخر التحضيرات الخاصة باستعدادات المنتخب وبمعسكر الحكام الذي سيقام كذلك في صربيا للفترة من 10 إلى 25 أغسطس الجاري استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد: إن الاجتماع ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الاطلاع على آخر مستجدات البروتوكول الصحي الخاص بإقامة المباريات والذي يتم إعداده من اللجنة المشرفة عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والذي وصل إلى مراحله النهائية، والاطلاع كذلك على تقرير حول زيارة اللجنة للأندية خلال الفترة الماضية للتأكد من التزام الأندية المعايير والشروط الواردة في بروتوكول العودة إلى التدريبات.

وأضاف: إن مجلس الإدارة ناقش كذلك توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بشأن استضافة الدولة مباريات المجموعة التي سيلعب فيها منتخبنا الأولمبي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً وذلك للفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، حيث قرر مجلس الإدارة الموافقة المبدئية على الاستضافة والتنسيق مع الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن.

وفي ما يخص توصيات لجنة المسابقات فقد اعتمد مجلس الإدارة التعديلات الخاصة بلوائح المسابقات (كأس رئيس الدولة – دوري الدرجة الأولى – مسابقات المراحل السنية) والتعميم السنوي الخاص بمسابقات المراحل السنية للموسم الجديد، وكذلك اعتماد إجراءات ضبط الجودة ولائحة الإعلام لمسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى 2020-2021، فيما سيتم عقد ورشة عمل للأندية اليوم لمناقشة كافة الملاحظات الواردة من الأندية حول مسابقات المراحل السنية.

واعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة للكرة الشاطئية برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة.

كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات الخاصة باستراتيجية الاتحاد، والموافقة على إضافة نورة القاسم لعضوية لجنة الاستراتيجية والاستثمار.

واعتمد الاتحاد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد كرة القدم ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

اجتماع

ناقش مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه الذي عقد أمس عن بعد آخر التحضيرات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة المقررة في 30 أغسطس الجاري، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي.

كما ناقض أعضاء المجلس جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية.

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