«الأبيض» يتدرب تحت الأمطار في صربيا

المصدر: بلغراد - البيان الرياضي

يُواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلسلة تدريباته اليومية في معسكره الحالي المُقام في صربيا استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023. وشهدت تدريبات الأبيض أمس هطول أمطار غزيرة إلا أن ذلك لم يمنع اللاعبين من أداء تدريباتهم بكل جدية وحيوية ونشاط ورغبة كبيرة في استغلال فترة المعسكر والخروج منه بأقصى فائدة خاصة أنه يسبق انطلاق الموسم الكروي بفترة قصيرة.

ويؤدي الأبيض تدريباته تحت قيادة الكولمبي خورخي لويس بينتو وجهازه المساعد في ملعب التدريب الرئيسي التابع للمركز الرياضي للاتحاد الصربي لكرة القدم الذي يشمل مرافق متعددة منها أكثر من ملعب وصالة رياضية كبرى تضم أحدث الأجهزة الخاصة بالتدريبات ومسبح وغيرها من المرافق.

ويحرص الجهاز الفني خلال الأيام الأولى من المعسكر الخارجي على إكمال برنامج الإعداد البدني للاعبين الذي كان قد بدأه في معسكر العين من خلال التدريبات اليومية وأداء اختبار لياقة بدنية للاعبين باستخدام أجهزة قياس اللياقة المتطورة.

ويقوم الجهاز الإداري لمنتخبنا حالياً وبالتنسيق مع الجهاز الفني الترتيب لإقامة تجربتين وديتين مع أندية صربية بهدف اختبار اللاعبين والوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية ومدى استيعابهم لطريقة وأسلوب اللعب التي يتبعها بينتو خلال المباريات.

ويقوم الكادر الطبي للأبيض بجهود كبيرة في متابعة الحالة الصحية لبعض اللاعبين الذين يتدربون بشكل منفرد نتيجة عدم الجاهزية الكاملة وخوضهم لبرنامج صحي، تمهيداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وأكد عبدالعزيز هيكل الظهير الأيمن في صفوف منتخبنا الوطني ونادي شباب الأهلي أن أجواء معسكر صربيا تسير بشكل إيجابي جداً وكل زملائه اللاعبين ملتزمون بالبرنامج الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني ويؤدون التدريبات بروح معنوية عالية.

وقال: «على الرغم من قيامنا بأداء تدريبات عن بُعد خلال فترة توقف النشاط الكروي إلا أن التدريبات الجماعية تختلف تماماً، لذلك واجهنا بعض التحديات خلال الأيام الأولى من التجمع الداخلي منها ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، واستطعنا أن نتجاوز هذه التحديات بفضل تعاون الجهاز الفني والطبي مع اللاعبين».

وأعرب هيكل عن سعادته للعودة مجدداً لصفوف الأبيض بعد فترة من الغياب، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم الأفضل دائماً والمساهمة مع زملائه في الظهور بمستوى إيجابي خلال المباريات وتحقيق الفوز من أجل الوصول للأهداف المرسومة وتعويض النتائج التي حصلت خلال الفترة الماضية.

وأبدى مدرب حراس منتخبنا الوطني الكولومبي ادورادو نينو إعجابه بمستوى حراس الأبيض خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي وخالد السناني، مشيراً إلى أن هؤلاء الحراس يمتلكون إمكانيات فنية عالية وبنية جسمانية قوية وردة فعل سريعة.

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