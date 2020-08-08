6 وديات تجهز شباب الأهلي للموسم الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعاد شباب الأهلي، جدولة مبارياته الودية ضمن برنامجه التحضيري للموسم المقبل 2020 - 2021، في ظل تأخر البروتوكول الصحي المنتظر لخوض المباريات الودية لأندية الدولة فيما بينها، مع تعذر إقامة معسكرات خارجية، بسبب الظروف العالمية الحالية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد. ومن المقرر أن يخوض شباب الأهلي، 6 مباريات ودية خلال تحضيراته الحالية، وكان مفترضاً أن يبدأها بلقاء حتا الأسبوع قبل الماضي، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب عدم إصدار اتحاد الكرة الإماراتي للبروتوكول الصحي المفترض اتباعه لخوض المباريات، كما سبق وأعلن عن البروتوكول المتبع لعودة التدريبات في 11 يوليو الماضي لكافة الأندية.

عودة

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، تدريباته اليومية، بدون لاعبيه الدوليين عبد العزيز هيكل، يوسف جابر، ماجد حسن، وليد عباس وأحمد خليل، ويشارك كافة اللاعبين في التدريبات الحالية، ومنهم العائدون من توقف طويل بسبب الإصابة مثل عبد العزيز الكعبي وعبد العزيز صنقور، بعدما استفاد اللاعبون المصابون من فترة التوقف الطويل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في إكمال البرامج العلاجية. ولا تزال إدارة نادي شباب الأهلي، تبحث عن المحترف الأجنبي الرابع، بعد رحيل البرازيلي لوفانور بنهاية تعاقده، وفي صفقة انتقال حر إلى الوحدة، وهناك أنباء منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع دخول «فرسان دبي» في مفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبي، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى النهاية السعيدة حتى الآن.

نشاط

كما بدأت الحسابات الرسمية لنادي شباب الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في العودة إلى نشر أخبار عن تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم، للمرة الأولى بعد غياب طويل، وتحديداً منذ خوض «فرسان دبي» لمباراتهم الأخيرة في دوري الخليج العربي أمام عجمان في الجولة 19 من دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020، والذي تم إلغاؤه في وقت سابق، واقتصرت الأخبار على لقطات من تدريبات الفريق، وفيديو للفحص الطبي الذي أجراه اللاعبون منتصف أغسطس الماضي، وبدون أي تفاصيل أخرى عن مكان وتوقيت المعسكر الداخلي المنتظر، أو الإعلان عن صفقات التجديد للاعبين .

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