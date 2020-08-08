أجانب دورينا.. 20 جنسية من 4 قارات

المصدر: إعداد- علي الظاهري

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يوجد في أندية دوري الخليج العربي 38 محترفاً أجنبياً، يحملون 20 جنسية من 4 قارات مختلفة، وسيكون العدد قابلاً للزيادة نظراً لعدم استكمال العديد من الفرق حلقة الرباعي الأجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضمن مرحلة الإعداد للموسم الجديد، إضافة إلى وجود أجانب آخرين سيتم قيدهم في خانة اللاعب المقيم. وتعتبر المدرسة اللاتينية هي الأكثر حضوراً في دورينا، فيما يعتبر اللاعب العربي هو الأقل حضوراً حيث لا يتجاوز عدد إجمالي اللاعبين العرب المحترفين في دوري الخليج العربي أصابع اليد الواحدة.

ولا يزال المحترف البرازيلي غائباً عن صفوف النصر رغم تسجيل لاعبين من بلاد السامبا في خانة المقيمين وهما الثنائي البرازيلي جابرييل فالينتيني وغلوبير دوس سانتوس، حيث يضم «العميد» حالياً 3 محترفين أجانب من جنسيات مختلفة، وهم: البرتغالي توزي والهولندي براندلي كواس وريان مينديز من جمهورية الرأس الأخضر. ويفضل الوصل الذي حسم ملف المحترفين، المدرسة «اللاتينية» للعام الثاني على التوالي، حيث تضم قائمة «أجانب الإمبراطور» في الموسم الجديد، الثلاثي البرازيلي، ويلتون سواريز ورونالدو منديز والقادم الجديد سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس أوروز، إضافة إلى اللاعبين المسجلين بفئة «المقيم»، الثنائي البرازيلي، ماتيوس دا سيلفا وناتان فيليبي.

4 جنسيات

وما زال شباب الأهلي محتفظاً حتى الآن بلاعبيه الأجانب، الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وهم البرازيلي ليوناردو، والأرجنتيني كارتابيا، والإسباني بيدرو كوندي إلى جانب الأوزبكي عزيز جانييف، الذي سيتم قيده في قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا، فيما غادر البرازيلي لوفانور هنريكي قلعة «الفرسان» متجهاً إلى نادي الوحدة، ليواصل مشواره في دوري الخليج العربي بعد مسيرة امتدت لسنوات، واستكمل «أصحاب السعادة» حلقة الرباعي الأجنبي بعد التعاقد مع لوفانور، حيث تعاقد النادي من قبل مع السلوفيني تيم ماتافز، إضافة إلى وجود كل من الكوري لي موينغ، والأنغولي موبوكو.

وينتمي 50% من أجانب العين إلى أفريقيا والنصف الآخر من آسيا وهما الكازاخستاني إسلام خان، الذي جدد النادي التعاقد معه لمدة 3 مواسم والياباني تسوكاسا شيوتاني، الذي تم التجديد له حتى 2021، فيما يمثل القارة السمراء الوافد الجديد الدولي الأنغولي ويلسون إدواردو والمهاجم التوغولي لابا كودجو.

وغاب اللاعب اللاتيني عن فريق الجزيرة مثلما غاب عن العين وعدد من الأندية الأخرى، حيث يضم «فخر أبوظبي» لاعبين أجنبيين وهما الجنوب أفريقي ثولاني سيريو، والمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش. ويواصل الثنائي البرازيلي كايو لوكاس وإيغور كورنادو مشوارهما مع فريق الشارقة إضافة إلى الأوزبكي أوتابك شوكوروف، كما يضم حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الخليج العربي، لاعباً برازيلياً آخر يلعب في خانة المقيمين وهو ماركوس ميلوني، الذي تألق في الموسم الماضي.

أندية بلا أجانب

ولم يُبرِم فريق حتا أي تعاقدات على مستوى المحترفين الأجانب، إلا أن صفوف «الإعصار» لن تخلو من الجنسية البرازيلية كما جرت العادة في كل موسم معه أو مع الكثير من الأندية الأخرى في دورينا، خصوصاً في ظل احتمال استمرار كلايتون سانتوس ودانييل أمورا. وتميزت قائمة حتا في النصف الثاني من الموسم الماضي بوجود 4 محترفين يحمل جميعهم الجنسية البرازيلية وهم سانتوس وأمورا، إضافة إلى صامويل روزا ونيلتون ميرا.

ولا يعتبر حتا هو الوحيد الذي تأخر في التعاقد مع لاعبين أجانب، حيث ما زالت قائمة الفجيرة خالية من المحترفين الأجانب، بعد مغادرة الثلاثي البرازيلي جيفرسون وغابرييل وجوناثان إلى جانب الغاني أسانتي، والذي وُجد خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

وتطغى على قائمة فريق خورفكان الصبغة اللاتينية والبرازيلية، حيث يوجد محترفون جميعهم من أمريكا اللاتينية منهم 3 محترفين من البرازيل، وهم برونو ودودو ولولبيز فيما يحمل أورلاندو الجنسية الكولومبية. ويمثل فريق الظفرة ثلاثة محترفين حتى الآن من 3 قارات مختلفة، وهم المغربي عصام العدوة، والأردني ياسين البخيت أحد أكثر اللاعبين تنقلاً بين أندية دورينا، إضافة إلى الهولندي ميخائيل روشوفيل، فيما يضم بني ياس في صفوفه اللاعب الصربي ساشا ايفكوفيتش والأرجنتيني الفاريز سواريز أحد اللاعبين المميزين، والذي تم اختياره أفضل صانع ألعاب في الأرجنتين.

ويوجد في صفوف عجمان 3 لاعبين من 3 جنسيات وقارات مختلفة، وهم البرتغالي دييجو أمادو، الذي تم التعاقد معه أخيراً محترفاً ثالثاً مع الفريق إلى جانب الغاني وليام أوسو والبرازيلي فاندر فييرا فيما لا تزال جنسية المحترف الأجنبي الرابع غير معروفة حتى يتم التعاقد معه.

ويضم فريق اتحاد كلباء ثاني اللاعبين في دورينا ممن يحملون جنسية جمهور توغو، التي تقع في غرب أفريقيا وهو اللاعب بينيل ملابا صاحب القامة الطويلة وإلى جانبه زميله البرازيلي واندرسون أولفييرا والهولندي نافاروني فور ويسعى «النمور» إلى حسم ملف المحترفين الأجانب، حيث ترددت أنباء في الأيام الماضية عن اتجاه كلباء إلى التعاقد مع لاعبي أجنبي من أوروبا.

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