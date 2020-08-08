الوصل للجماهير.. «اشتقنالكم هذا كرسيك»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

لأول مرة وبعد غياب لأكثر من 4 شهور سمحت إدارة نادي الوصل لعدد من جمهور وعشاق الفريق حضور الحصة التدريبية، وسط الإجراءات الاحترازية وتعزيز التباعد بين الحضور من خلال تخصيص المقاعد للجمهور، والتي كتب عليها «اشتقنالكم هذا كرسيك»، ولاقت هذه المبادرة استحساناً وتقديراً من الحضور الجماهيري، وحتى المسؤولين عن الفريق واللجنة الأمنية الخاصة بالنادي، ومثلت بروفة لفريق العمل بالنادي تحضيراً لعودة الجماهير للمدرجات بعد زوال الجائحة إن شاء الله، هذا مأ أكده أحمد البلوشي المسؤول الإعلامي بنادي الوصل.

وأشار البلوشي إلى أن إدارة الفريق تنظر موافقة اتحاد اللعبة على إقامة المباريات الودية وفق الظروف الحالية، حتى يتسنى للفريق إقامة المباريات الودية، والتي وضعها الجهاز الفني ضمن خطته خلال هذه المرحلة من محطات التدريب.

معسكر

ويدخل فهود زعبيل، صباح اليوم، معسكرهم الداخلي في أسبوعه الخامس ضمن تحضيراتهم لموسم كرة القدم الجديد 2020- 2021، والذي سيدشنه الفهود في الثالث من سبتمبر المقبل بمواجهة فريق الوحدة ببطولة كأس الخليج العربي، وكان الفريق قد خضع لراحة بعد ختام الأسبوع الرابع للتحضيرات، والتي انطلقت في الحادي عشر من شهر يوليو الماضي بمعقلهم بقلعة الفهود بزعبيل. وشهد الحصة التدربية أول من أمس راشد بالهول رئيس مجلس إدارة الوصل ومحمد العامري المدير التنفيذي للنادي، وشملت الحصة التدريبية التي قادها الجهاز الفني المكون من الروماني ريجيكامب ومساعده الوطني سالم ربيع إلى جانب بقية الجاهز الفني والطبي، وبحضور حميد يوسف عضو إدارة شركة القدم المشرف العام على الفريق.

وبدأت الحصة التدريبية بصفوف مكتملة من اللاعبين المواطنين والمحترفين الثلاثة ومثلهم الثلاثة من المحترفين بفئة المقيمين، وبعدد 30 لاعباً، مع غياب اللاعبين علي صالح وفابيو دي ليما لانضمامهما لصفوف منتخبنا الوطني.

واشتملت الحصة على الإحماء وتعزيز الجانب البدني، ومن ثم العمل الفني من خلال التعامل مع الكرة على شكل مجموعات ثنائيات وثلاثية، واختتمت بتقسيمة بين لاعبي الفريق للتأكد من المستوى الذي وصل إليه اللاعبون بدنياً ومهارياً خلال محطات الإعداد.

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