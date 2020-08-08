استعدادات مكثفة لـ«الأبيض» في بلغراد

المصدر: بلغراد - البيان الرياضي

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمس تدريباته الاستعدادية المكثفة خلال معسكره الخارجي المقام في العاصمة الصربية بلغراد، في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويستضيف «الأبيض» نظيره الماليزي يوم 8 أكتوبر على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 أكتوبر، فيما يلتقي تايلاند يوم 12 نوفمبر وفيتنام يوم 17 من الشهر ذاته في أرض الدولة.

وقاد المدرب الكولومبي المدير الفني الكولومبي خورخي لويس بينتو تدريبات الفريق الاستعدادية، حيث حرص على إضافة مزيد من الانسجام بين اللاعبين، إضافة إلى رفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية لدى الفريق، استعداداً لقادم المباريات.

كما سعى المدير الفني الكولومبي لعمل تدريبات خاصة على التسديد على المرمى وإصلاح اللمسة الأخيرة، واللعب من لمسة واحدة والانتشار العرضي والطولي بين اللاعبين من خلال تقسيمة التدريبات.

وكان الأبيض قد أقام معسكراً داخلياً مغلقاً في مدينة العين مدة 12 يوماً، قبل السفر إلى صربيا ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب البدني بهدف رفع معدل اللياقة العضلية للاعبين بعد فترة توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً متكاملاً لمعسكر صربيا الذي سيستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بحيث يتضمن أداء تدريبات صباحية ومسائية ومحاضرات نظرية وفيديو وكذلك خوض عدد من التجارب الودية مع أندية صربية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز