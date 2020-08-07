دبا الفجيرة يضم الظاهري ودودو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ضم نادي دبا الفجيرة الثنائي محمد الظاهري قادماً من عجمان إلى جانب المحترف الثاني البرازيلي دودو فيغريدو الذي سينضم إلى مواطنه برونو مورايس الذي وقع قبل أيام على عقد النواخذة.

وكان لاعبو دبا الفجيرة قد انتظموا في التدريبات عقب نهاية عطلة العيد بتواجد عدد كبير من اللاعبين المواطنين والمقيمين وحضر التدريبات التي أجريت أمس أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس الإدارة الذي طالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم عندما يحين موعد بدء الموسم الكروي الجديد في سبتمبر المقبل بمباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة.

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