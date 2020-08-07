خورفكان يُعلن انطلاقة أنشطته للموسم الجديد

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أعلن نادي خورفكان انطلاقة أنشطة الموسم الرياضي 2020- 2021 وذلك بعدد من الألعاب على غرار كرة قدم الصالات، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري، فيما يشهد سبتمبر المقبل اكتمال بقية الأنشطة في الألعاب الجماعية والفردية.

وعقد النادي مؤتمراً صحافياً بحضور سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة وخالد مراد الرئيسي عضو المجلس ومشرف الألعاب الجماعية وسلطان العبيدلي عضو مجلس الإدارة ومشرف الألعاب الفردية.

وقبيل بدء المؤتمر استمع الحضور لكلمة صوتية مسجلة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحدث فيها عن أهمية الرياضة بالتركيز على الألعاب الفردية، والتي تُعد من أيسر الطرق لتحقيق الإنجازات، وعبرها يرفرف علم الدولة خفاقاً في مختلف المحافل الدولية.

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وقال سالم النقبي نعلن انطلاقة موسم الألعاب الفردية والجماعية بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل مفاصل الحياة في كل دول العالم، مقدماً التهنئة للاعبين والمدربين بعودة الحياة إلى الميادين والصالات الرياضية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية التي تعنى بالسلامة العامة، وفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة، انطلاقاً من القناعات الراسخة بأن السلامة أولاً، وعلى هذا النهج سنمضي حفاظاً على اللاعبين والعاملين وكل منتسبي النادي.

دراسة

وكشف النقبي عن إعدادهم لدراسة تتعلق بتشييد صالة رياضية مغطاة إلى جانب مبنى إداري يستوعب بعض الألعاب الرياضية، وقد تم عرضها على مجلس الشارقة الرياضي لاعتمادها بجانب الصالة الرياضية الموجودة حالياً بالنادي.

بدوره قدم خالد الرئيسي شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولمجلس الشارقة الرياضي على دعمهم اللامحدود ودعمهم للحركة الرياضية في الدولة، مؤكداً التزامهم بالإجراءات الاحترازية واستعدادهم الكامل للموسم الرياضي بإجراء الفحوصات الطبية وتشكيل فريق للإجراءات الاحترازية في النادي، مشيراً إلى أن الأول من سبتمبر سيشهد البداية الفعلية للنشاط الرياضي بالألعاب الجماعية عبر مشاركة فريق الرجال لكرة قدم الصالات في المربع الذهبي، الذي بدأ استعداداته لهذه البطولة من مطلع الشهر الجاري، إلى جانب مشاركة فريق الكرة الطائرة فئة الشباب، وفريق كرة السلة فئة البراعم (أ) الذي يشارك في بطولة المربع الذهبي في الوقت عينه، فيما ينتظر أن تتم المخاطبات بين الاتحادات الرياضية ومجلس الشارقة الرياضي لعودة باقي الفرق الرياضية لبدء النشاط.

وأشار إلى اتجاه الجهاز الفني للتعاقد مع برازيليين لفريق كرة قدم الصالات في قادم الأيام.

من جانبه بشر سلطان العبيدلي بموسم رياضي جيد يبدأ في سبتمبر المقبل، وذلك وفقاً لما ورد من رسائل الاتحادات الرياضية المختلفة، وأشاد العبيدلي بدور مجلس الإدارة في استمرار التدريبات الفردية للاعبين عن بعد وتوفير بعض أدوات الرياضات بالمنازل للاعبين لمتابعة التمارين واستمرارية المحافظة على المستوى البدني والذهني للاعبين.

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